A Casa Hermann Muller, patrimônio histórico e cultural da cidade de Americana, é tema da exposição de fotos que estará disponível a partir do dia 28 de maio no Saguão do Plenário da Câmara Municipal.

O evento tem abertura às 14h com uma palestra do fotógrafo Fernando Zavarelli, autor das imagens e parte da equipe do projeto de restauro da Casa Hermann Muller.

“Esse trabalho de fotografia tem o objetivo de ressaltar e relembrar a importância da construção e de Carioba para a história da cidade.” Complementa Fernando.

A exposição estará aberta para visitação até o dia 7 de junho das 8h às 17h, tem apoio da Câmara de Vereadores e patrocínio da Ótica Optilar.

A Casa Hermann Muller

A Casa Herman Muller foi construída no começo do século XX, tendo por referência de estilo, a arquitetura germânica do mesmo período. O edifício é um importante patrimônio para a história da cidade de Americana.

O monumento passa por um projeto de restauro de sua estrutura, que teve a primeira fase finalizada em 2022. A segunda e terceira fase, que compreendem a restauração do telhado e das portas e janelas, estão em processo de captação de recursos para início das obras.