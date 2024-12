Casa do Jd dos Lírios leva prêmio Natalino da prefeitura de Americana

A campeã veio do jardim dos Lírios. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), divulga os vencedores do Concurso de Decoração Natalina 2024. A Solenidade de Premiação acontece nesta sexta-feira (20), às 20h, na Praça Comendador Müller, no Centro, no último dia da programação especial “EnCantos e Luzes de Natal”.

O concurso foi dividido em duas categorias: residência e estabelecimento comercial. Os vencedores foram escolhidos por uma Comissão Julgadora composta por funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo e da ACIA, seguindo os critérios de avaliação: Espírito Natalino, Criatividade e Originalidade, Beleza e Inovação, Iluminação e Impacto Visual.

Conheça os ganhadores:

Residência

1º lugar: Rua dos Colibris, 545 – Jardim dos Lírios

Prêmio: Troféu e hospedagem no Hotel Florença, sendo uma diária para duas pessoas com café da manhã e jantar com menu especial e um vale-presente da loja Tânia Semi-Jóias.

2º lugar: Rua Hermínio Sacilotto, 1.090 – Jardim Santa Maria

Prêmio: Troféu e jantar para casal no Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzaria e um vale-presente das Lojas Zanini.

3º lugar: Rua Ibitinga, 1.872 – Parque Novo Mundo

Prêmio: Troféu e jantar para casal no Beppo e um vale-presente da Kalango Cervejaria.

Estabelecimento Comercial

1º lugar: Padaria Santa Rita (Rua São Gonçalo, 235 – Jardim Nossa Senhora Carmo)

Prêmio: Troféu e vale-compras de R$ 2.000,00

2º lugar: AMZ NET (Rua das Rosas, 521 – Cidade Jardim)

Prêmio: Troféu e vale-compras de R$ 1.000,00

3º lugar: Ótica Vértice (Rua Washington Luiz, 55 – Centro)

Prêmio: Troféu e vale-compras de R$ 500,00

“O concurso ajudou novamente a deixar nosso Natal mais bonito e iluminado. Queremos parabenizar os vencedores e todos os participantes pelo capricho e empenho na decoração”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria.

Neste ano, a empresa Indústrias Nardini S/A será homenageada durante a solenidade com uma placa especial de reconhecimento pela tradicional decoração realizada há 27 anos, em sua sede, na Vila Frezzarin. A placa será oferecida pelo Grupo Liberal.

Eventos de encerramento

As atrações do “EnCantos e Luzes de Natal 2024” foram retomadas na quarta-feira (18), na Praça Comendador Müller, com o Presépio Vivo da Casa do Conto, o Coral Musipaz e a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi.

Nesta quinta-feira (19), a programação será aberta novamente com o Presépio Vivo da Casa do Conto, às 19h. Na sequência, às 19h30, o público acompanha a apresentação do Corda Coral Maestrina Marília Andrade, Coral Vozes Bárbaras e Coral InCantus. Às 21h, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi encerra a noite.

Na sexta-feira (20), último dia da programação, além da Solenidade de Premiação da Decoração Natalina, o Presépio Vivo da Casa do Conto também estará na praça a partir das 19h, juntamente com a apresentação de dança da Purple Wind K-Pop. Às 19h30, tem música instrumental com a Banda Duo Origens. Às 20h30, show com Alê Moreno e, no encerramento das festividades, às 21h, o público vai se emocionar com o show Princesas Clássicas do Cinema.

A Praça Comendador Müller também conta com a Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), até 23 de dezembro, das 18h às 22h.

O evento “EnCantos e Luzes de Natal 2024” faz parte da Revirada Regional de Cultura, viabilizada por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

