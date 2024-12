DAE faz manutenção em bomba da região do Pós-Anhanguera

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está realizando nesta quinta-feira (19) uma manutenção na bomba de recalque da ETA (Estação de Tratamento de Água) que abastece a região do Pós-Anhanguera.

A autarquia informa que o abastecimento poderá ser afetado em todos os bairros da região, já que durante a execução do serviço o bombeamento está limitado.

Fala diretor do DAE

“Estamos prevendo um prazo de cerca de duas horas e meia para a conclusão do trabalho. No período da tarde retomaremos o bombeamento para o retorno gradativo do abastecimento”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Mais notícias da cidade e região

DAE recebe autorização para Americana ampliar captação de água no Rio Piracicaba

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana recebeu autorização emitida pela Agência SP Águas, vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo, para ampliar o limite de captação no Rio Piracicaba, de 1.300 litros por segundo para até 1.450 litros por segundo.

A nova Outorga de Direito de Uso para captação superficial foi emitida com base na Portaria SP Águas n° 5901 de 12 de novembro de 2024, que autoriza a exploração de até 5.220 m³/h, 24 horas por dia. Essa vazão corresponde ao valor permitido agora, de 1.450 l/s.

O superintendente da autarquia, Marcos Morelli, ressalta a importância da ampliação da outorga. “Essa conquista faz parte do nosso planejamento para o futuro de Americana, com o crescimento da cidade. O saneamento é uma das prioridades da gestão do prefeito Chico Sardelli, e nossas ações se baseiam em promover cada vez mais um abastecimento seguro e eficiente”, diz.

Outro ponto destacado é a estratégia para o enfrentamento dos períodos de crise hídrica. “Em época de estiagem, o sistema de tratamento exige mais água para a lavagem de filtros. É um trabalho que precisa ser feito com mais frequência, por conta da qualidade da água captada. Se podemos captar mais, temos também mais segurança nessas operações”, acrescenta o superintendente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP