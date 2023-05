Famosa protagoniza casal com outra mulher

A atriz Regiane Alves, que atualmente está estrelando na novela Vai na Fé, usou de suas redes sociais para desabafar e conversar com os fãs sobre um suposto corte de cena envolvendo sua personagem, Clara, com a personagem interpretada pela atriz Priscila Sztejnman, Helena.

Após o capítulo da última quarta-feira (10/05), fãs da dupla, que interpretam um casal na novela, criticaram a trama depois de um beijo entre as mulheres ser cortado de cena. O momento já estava previsto nos resumos da trama e foi bastante aguardado pelos telespectadores, acabando por não ir ao ar.

Com tamanhas reclamações, Regiane tirou um momento para conversar com os seguidores: “Devagar e sempre… Um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”, escreveu em seu Twitter.

Apesar da mensagem, alguns seguidores ainda se mostraram chateados com a situação: “Estamos arrasadas com o descaso da emissora. Vou continuar assistindo por vocês duas”, disse uma internauta. Já outra criticou a TV Globo: “Esse pano não tem como passar pra Globo”.

Musa fitness Sarah Mossi representa o Vasco

Sarah Mossi, 32 anos, atleta fitness e empresária, representa o Vasco no concurso Musa Carioca 2023, onde ela irá disputar o título com as demais representantes dos 12 clubes do Campeonato Carioca.

Nascida e criada na Ilha do Governador, mas já morou no Méier, Cachambi e até em outros estados, como Distrito Federal e Roraima. Sarah, do signo de Áries, é mãe de um casal. Bernard que completa 13 anos em junho e Eva com 6 aninhos.

Desde pequena, a musa vascaína esteve envolvida com esportes. Ela fez parte do time de vôlei juvenil pelo Jequiá Esporte Clube, fez futsal e handebol por muitos anos, até a faculdade de Engenharia Ambiental, no CEFET.

A musa fitness revelou que a musculação é o ponto alto de sua vida, pois a fez alterar seu estilo de vida. Sarah revelou que apenas malhava por malhar, mas ela mudou esse jogo devido a questões de saúde e ela se agarrou 100% nos treinos.

“Comecei na academia aos 14/15 anos. Costumo dizer que eu malhava, e hoje em dia eu treino! Pode não parecer, mas são coisas bem diferentes. Comecei a me dedicar 100% à musculação por questões de saúde. Eu sofria com crises intensas de ansiedade. Por pedido da minha terapeuta, precisei mudar meus hábitos e praticar alguma atividade física. Foi quando me agarrei à musculação e passei a viver esse life style de verdade! Uma coisa foi levando a outra. Minha vida mudou completamente! Aquilo que começou por necessidade, me levou aos palcos e hoje sou atleta amadora de fisiculturismo e quem sabe um dia me tornar profissional e continuar inspirando pessoas a buscar sua melhor versão!!”, relatou.

Ainda sobre a grande mudança dos hábitos em sua vida, ela contou que isso se deve muito ao seu atual noivo, com quem possui um studio de musculação atualmente, onde colocam em prática com seus alunos, tudo que eles pregam diariamente.

Sobre ser Musa do Vasco e buscar o título de Musa Carioca 2023, a atleta fala que deseja inspirar outras mulheres. “No dicionário, “musa” significa: aquela que inspira! Eu confesso que ainda não me acostumei com esse título de musa fitness rs, mas é resultado de todo amor e dedicação pelo o que faço! AMO esse estilo de vida e fico feliz demais, quando alguém diz que se inspira em mim, na minha mudança e história! É isso que me dá cada vez mais força, para alcançar lugares que nunca imaginei estar um dia!”, dispara.

E ela ainda aproveitou para agradecer a organizadora do concurso, Jeane Miranda, pela oportunidade. “Agradeço imensamente a Jeane, organizadora do concurso Musa Carioca, pela oportunidade! Está sendo incrível viver tudo isso, ao lado de mulheres maravilhosas por dentro e por fora! Acho que encontrei meu propósito de vida… e é apenas o começo! Conto com o voto de todos que se identificaram comigo, para conquistar o título de Musa do Cariocão 2023!”, frisa.

Como atleta de fisiculturismo, Sarah ainda realizou um convite para todos acompanharem sua próxima competição. “Dia 27/05 irei competir o Mr Niterói e quem quiser conhecer mais sobre mim e acompanhar tudo isso, é só me seguir no Instagram! Onde compartilho diariamente a minha rotina e preparação!”, finaliza.

