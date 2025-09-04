Casos de Covid-19 voltam a crescer e atingem maior índice desde março

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Dados recentes da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que reúne empresas responsáveis por mais de 85% do volume de exames realizados na saúde suplementar do Brasil, apontam aumento dos casos de Covid-19 no país nas últimas dez semanas de referência. O índice de positividade chegou a 13,2%, o maior desde março deste ano.





A média móvel de cinco semanas confirma a tendência de crescimento.





Enquanto a Covid-19 cresce, outras doenças apresentam comportamento distinto: a Dengue segue em estabilidade, com positividade entre 14% e 17%, o menor índice desde janeiro.





A H1N1 apresenta forte tendência de queda, com menos de 1% de positividade nas últimas semanas, o menor patamar desde novembro de 2024.





Já a Influenza mantém baixa desde junho de 2025, com positividade de 5,8% na última semana de referência.





“As infecções respiratórias têm comportamento cíclico, influenciadas pela transmissibilidade e pela imunidade da população. O inverno favorece aglomerações em ambientes fechados, o que aumenta a transmissão. Porém, a imunidade, gerada por infecções prévias e pela vacinação, ajuda a evitar grandes aumentos. Os dados da Abramed corroboram informações do boletim InfoGripe da Fiocruz, que mostram queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), mas alertam para um possível aumento nos casos de COVID”, explica o Dr. Alex Galoro, patologista clínico e líder do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed.

Segundo o especialista, a alta da Covid-19 é explicada pela queda natural dos anticorpos e pelo surgimento de variantes, mesmo em uma população já imunizada. Já a queda de H1N1 e Influenza sinaliza maior resistência da população, mas não elimina a necessidade de cuidados, já que as medidas de prevenção são comuns a todas as viroses respiratórias. Em relação à Dengue, a expectativa é de aumento de casos com a chegada da primavera, quando as chuvas e temperaturas mais elevadas favorecem a proliferação do mosquito transmissor.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP