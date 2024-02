A nova etapa da Campanha Municipal de Castração de cães e gatos

de famílias de baixa renda da Prefeitura de Sumaré já iniciou os cadastros.

A ação será realizada pelo Castra Móvel, que estará entre os dias 22 e 25 de fevereiro na Praça do Bom Retiro, rua Lýsi de Lara Lopes Diniz, s/n, região da Área Cura. Os interessados devem realizar o cadastro antecipado pelo número 3828.8451 (telefone e WhatsApp).

Mais notícias da cidade e região

A campanha acontece desde de 2023 em Sumaré, percorrendo todas as regiões da cidade. “Preocupados com nossos animaizinhos, faremos a castração nos bichinhos dos moradores que não têm condições de pagar pelo procedimento, contribuindo para a diminuição populacional dos animais de rua ou abandonados e garantir a saúde e bem-estar dos nossos animais”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP