Os muitos tipos de bônus de boas-vindas

Nas diversas alternativas de cassinos online atuais, muitos tipos de bônus se mostram disponíveis. Um dos mais famosos entre eles é, justamente, o bônus de boas-vindas. Isso se trata de uma promoção para atrair novos usuários, mas que também tem a impressionante capacidade de conceder muitas vantagens para eles.

Entretanto, por mais que seja comum encontrar este fabuloso benefício nos melhores casinos online com bônus de registo da atualidade, nem sempre eles são iguais. Na verdade, é muito raro que algo assim realmente aconteça. Com a única exceção de que são destinados aos novos jogadores, podemos dizer que cada tipo é único, com suas próprias condições e vantagens.

Desta forma, a fim esclarecer melhor como os bônus de boas-vindas funcionam e detalhar as suas principais variações, preparamos este artigo especial, totalmente dedicado a este tipo de bônus. Continue conosco!

O que é o bônus de boas-vindas

Um bonus de cassino pode ser apresentado de muitas formas, como, por exemplo, recompensar clientes fiéis. No entanto, o bônus de boas-vindas visa outro público. Ele procura recompensar aqueles que não são clientes ainda, para que eles possam começar a aproveitar as oportunidades dentro do site com algumas vantagens. De qualquer forma, no geral, os bônus de boas-vindas são destinados exclusivamente para novos jogadores.

Geralmente, o passo mais básico para se tornar apto a aproveitar um desses bônus é realizar o cadastro. Quando se tem uma conta dentro do cassino online, o bônus poderá ser creditado devidamente. No entanto, alguns outros passos talvez precisem ser adotados. Principalmente, é claro, quando falamos de cassinos diferentes.

Os principais bônus de boas-vindas

Como já mencionamos, os bônus de boas-vindas podem aparecer de muitas formas. No geral, eles podem oferecer créditos para apostas dentro do site, giros grátis para jogos específicos, ou em algumas vezes, ambos os benefícios juntos. Porém, o valor de cada bônus e a quantidade de giros grátis para cada jogo, irá variar de um site para outro.

Há, no entanto, mais critérios que separam um bônus de boas-vindas de outro. Isso é muito importante, pois são as condições para que o bônus fique disponível. Veja em detalhes:

Bônus por Registro. Talvez esse seja o mais simples de todos, embora não seja muito comum. Alguns sites oferecem o bônus logo depois que se realiza o cadastro dentro da plataforma. Dificilmente esse bônus poderá ser sacado imediatamente, no entanto.

Talvez esse seja o mais simples de todos, embora não seja muito comum. Alguns sites oferecem o bônus logo depois que se realiza o cadastro dentro da plataforma. Dificilmente esse bônus poderá ser sacado imediatamente, no entanto. Bônus de Depósito. Esse tipo é vinculado aos primeiros depósitos e pode surgir de duas formas basicamente. Se ele for um bônus único, recebe-se um valor adicional em crédito depois de criar a conta e realizar o primeiro depósito. Por exemplo, se ele oferecer 50% de bônus no primeiro depósito, ao depositar $100, se teria um total de $150 disponíveis dentro da plataforma, sendo $50 de créditos bônus.

Se esse bônus pertencer a um pacote, como, por exemplo, de 300% de bônus, os benefícios podem ser divididos nos primeiros depósitos. 100% no primeiro, mais 100% no segundo e então 100% no terceiro. Ou qualquer combinação possível dentro do valor estabelecido.

Bônus por Confirmação de Conta. Às vezes, além de apenas criar uma conta, também é preciso ativá-la. Para tal, é necessário ativar a conta através do e-mail ou com o envio de alguns documentos. Uma maneira de comprovar a identidade e a maioridade.

Às vezes, além de apenas criar uma conta, também é preciso ativá-la. Para tal, é necessário ativar a conta através do e-mail ou com o envio de alguns documentos. Uma maneira de comprovar a identidade e a maioridade. Bônus com o Suporte ao Cliente. Logo após criar a conta, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte ao cliente. Os melhores sites, normalmente, oferecem atendimento através de chat ao vivo, então é muito rápido conseguir o benefício.

Logo após criar a conta, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte ao cliente. Os melhores sites, normalmente, oferecem atendimento através de chat ao vivo, então é muito rápido conseguir o benefício. Bônus com Códigos Promocionais. Muitos cassinos online oferecem seus bônus de boas-vindas através de códigos promocionais. Esses códigos podem ser inseridos durante o cadastro ou em espaços dedicados logo após criar a conta. Geralmente, esses códigos podem ser encontrados em sites de avaliações de cassinos parceiros, entre outros.

O melhor cassino e bônus de boas-vindas

Mas então, qual o melhor cassino online e bônus de boas-vindas? A resposta para essa pergunta é muito relativa. Isso acontece porque atualmente contamos com muitos cassinos online de grande qualidade, que oferecem bônus de boas-vindas muito interessantes para seus usuários.

O melhor a se fazer então é escolher o que é melhor para cada situação. O primeiro passo é se certificar que o site em questão é de confiança. Para tal, ele precisa possuir uma licença válida de funcionamento, algo que geralmente pode ser verificado no fim da página inicial.

É muito importante também que possua uma boa política de privacidade e seja criptografado, com o cadeado ao lado da URL. Além disso, parcerias com provedores de jogos famosos e operadores de pagamento conceituadas, são muito importantes.

Logo em seguida, é necessário ter certeza de que os bônus de boas-vindas são atraentes. É essencial encontrar um bônus que faça sentido financeiramente, que não cobre altos depósitos para ser creditado, que realmente ofereça benefícios para quem está começando, etc. Claro, cada um precisa analisar sua própria realidade para conseguir decidir o que é melhor para si.

Além disso, é importante nunca esquecer de conferir as regras para se ter acesso ao bônus e como conseguir sacá-lo posteriormente. Além dos tipos que mencionamos mais acima, é preciso ficar atento para o prazo de validade, valores mínimos de apostas e no rollover, ou seja, quantas vezes será preciso apostar com aquele bônus antes que se possa sacar os possíveis ganhos.

O mesmo vale para giros grátis em caça-níqueis. Qual a validade? Para que jogos esses giros grátis são destinados? Qual o rollover? As respostas a essas perguntas serão essenciais na hora de escolher o melhor bônus de cassino online.

Conclusão

O bônus de boas-vindas, certamente, é um recurso que beneficia todos os envolvidos nas atividades de jogos de azar. De um lado, os cassinos online conseguem atrair mais jogadores para suas plataformas. Por outro lado, novos usuários conseguem começar suas experiências em uma plataforma com um leve empurrão vantajoso.

Entender o que eles são e como funcionam é essencial na hora de escolher a melhor opção de bônus. Sites como onlinecassinosbrasil.com.br são bons exemplos de como e onde analisar vários cassinos e bônus de boas-vindas em um só lugar. O importante é tomar decisões cada vez mais certeiras na hora de apostar.