A CBF anunciou nesta quarta-feira, 1º de outubro, no novo calendário do Futebol Masculino Brasileiro, que vai ser aplicado no triênio 2026-2029. Mudanças significativas em quase todas as competições, principalmente nas datas.

Os estaduais passarão a ter apenas 11 datas em suas divisões de elite, diminuindo o número de jogos dos times que estão nas série A e B do Brasileirão. Por outro lado, mudaram a estrutura de outras competições nacionais, aumentando o calendário de times menores, sendo que parte deles joga apenas um semestre. O topo dos clubes do país estavam com muitos jogos e a base com poucos.

CBF muda copas também

O Brasil tem 882 clubes registrados na Confederação e apenas 124 jogam as divisões nacionais, 14% do total. Mudanças na Copa do Nordeste e Copa Verde, além da criação da Copa Sul-Sudeste. Essas competições terão um período próprio no calendário, logo após os estaduais.

Estaduais – Estaduais com início em 11 de janeiro e término em 8 de março, com 11 datas no total. Foi alertado que ainda precisa de ajustes com as Federações Paulista e do Rio de Janeiro, que teriam mais datas do que outros estaduais.

Copa do Brasil – Os 20 clubes da Série A entram apenas na quinta fase da Copa do Brasil. Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D entram na terceira fase. As quatro primeiras fases serão em jogo único. Aumento de 92 para 126 clubes em 2026 e 128 em 2027, com 155 partidas no total, contra 122 neste ano. A maioria das federações terá aumento de vagas e a final será em jogo único, fechando o calendário.

Série A – Início em 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, sendo jogado o ano inteiro, com parada para a Copa do Mundo no meio da temporada. O regulamento segue o mesmo.

Série B – Início em 21 de março até 28 de novembro, com o mesmo regulamento. A competição também terá pausa no meio do ano.

Série C – Início em 5 de abril e término 25 de outubro. Em 2026, com mesmo formato atual, serão 20 clubes, mas apenas dois rebaixados e quatro acessos. Em 2027, ainda no mesmo formato, aumenta para 24 clubes, novamente com dois descensos e quatro subidas. Em 2028, terá o total de 28 clubes, tendo dois grupos de 14 clubes, com jogos em ida e volta, caindo os dois piores de cada chave. Não haverá redução de cotas.

Série D – Início em 5 de abril e término em 13 de setembro. Aumento para 96 clubes já em 2026, indo para 610 partidas e garantindo, no mínimo, 10 partidas por clube. Subiram seis times para a Série C de 2027, mantendo a mesma porcentagem de chances.

