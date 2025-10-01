Carreta de mamografia inicia exames em Hortolândia

Veículo atende mulheres até o dia 11 de outubro no estacionamento do Teatro Elizabeth Keller de Matos, no Jardim Amanda

Leia + sobre saúde

Com sorriso estampado no rosto, a comerciante Vera Lúcia Calister Balieiro, de 60 anos, saiu confiante para ir ao trabalho. “Deu tudo certo!”, disse otimista. Ela foi a primeira mulher a ser atendida pela carreta de mamografia, que começou a fazer exames em Hortolândia, na manhã desta terça-feira (30). O veículo abriu a programação da campanha Outubro Rosa, promovida pela Prefeitura. A vinda da carreta do programa Mulheres de Peito, do governo do Estado, é viabilizada em parceria com o município.

A carreta ficará em Hortolândia até o dia 11/10 no estacionamento do Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica na Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. De acordo com a Secretaria de Saúde, serão realizados 50 exames por dia para mulheres de 50 a 69 anos. A carreta funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h. Na manhã desta terça-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde, 32 mulheres já aguardavam para fazer o exame.

Vera Lúcia destacou que a mamografia é um exame que precisa ser feito. “Fui no ginecologista, e ele me disse para fazer. É importante pra gente se cuidar. Verificar se aparece alguma coisa no exame”, salientou. Além de se prevenir por meio do exame, a comerciante procura ter hábitos saudáveis para se proteger contra o Câncer de Mama. “Tenho mais cuidado com a alimentação. Procuro comer frutas e pouca fritura”, relatou Vera Lúcia.

Para mulheres que nunca fizeram o exame ou que sentem vergonha, Vera Lúcia dá uma mensagem de incentivo. “Eu diria para elas para que façam a mamografia. É importante. A prevenção ainda é o melhor remédio”, destacou a comerciante.

Equipe

Durante a espera para o exame, a equipe de saúde da UBS (Unidade Básica de Saúde) Amanda I dava orientações para as mulheres sobre o Câncer de Mama e ensinou como fazer o autoexame. Para deixar a espera mais animada, a equipe de saúde ainda ministrou exercícios físicos e de alongamento.

Uma das mulheres que aguardavam para ser chamada era a diarista Cidneia Druziani, de 61 anos. Ela contou que também veio fazer o exame a pedido do médico que a atendeu. “Câncer de mama é uma doença grave, por isso precisa fazer o exame. É um cuidado com si própria”, destacou a diarista.

A dona de casa Laudiceia Costa de Souza, de 51 anos, salientou a importância de fazer mamografia com frequência. “Faço o exame todo ano. É importante para prevenção. Se você faz e descobre logo se tem a doença, tem a chance de poder se curar com o tratamento”, ressaltou ela.

Além da carreta de mamografia, ao longo do mês de outubro a Prefeitura de Hortolândia irá realizar ações e atividades da campanha em UBSs e no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), unidade de referência em saúde feminina do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP