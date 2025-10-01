Festival Literário de Americana (FLIAM) acontece em novembro na Praça Comendador Müller

Nos dias 8 e 9 de novembro, a Praça Comendador Müller, no Centro, recebe a primeira edição do Festival de Literatura de Americana (FLIAM), que pretende marcar a cena cultural da cidade com encontros e debates literários. A programação acontece das 10h às 20h e é gratuita.

Com caráter educativo e formativo, a FLIAM tem como eixo central a bibliodiversidade, ou seja, a valorização da pluralidade de vozes, estilos e perspectivas de autores e editores, ampliando o diálogo em torno da literatura contemporânea.

O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Fábrica das Artes e do Sarau Poetiza-Me, viabilizado por meio de edital público com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. A curadoria e coordenação geral ficam a cargo de Gabriella Martins e Douglas Fonseca Bonganhi.

“A promoção de festivais artístico-culturais, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, atende uma demanda da sociedade e reafirma o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a valorização da produção cultural e com os artistas de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A programação oficial da FLIAM se distribui em três espaços:

– Alameda de Escritores: dedicada a autores da região de Americana, preferencialmente pertencentes à Câmara Setorial de Literatura;

– Espaço dos Expositores: reunindo artistas, livrarias e editoras;

– Palco Principal: instalado no centro da praça, onde ocorrerão mesas-redondas, saraus e conversas com convidados especiais.

Além disso, o festival promove um concurso de crônica e poesia, com premiação em dinheiro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de outubro no site da prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner sobre a FLIAM. São duas categorias: infanto-juvenil, para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e adulto, com prêmios de R$ 1.000,00, R$ 500,00 e R$ 250,00 para as primeira, segunda e terceira colocações. O regulamento completo também está disponível no link.

Confira as palestras e atividades:

08/11 (sábado)

Mesa: A importância da literatura infantil – Luane Bispo

Mesa: A força da literatura preta no cotidiano – James Ribeiro

Mesa: A literatura brasileira oriunda do Nordeste – Samuel de Monteiro

Alameda dos Escritores

09/11 (domingo)

Mesa: A escrita de mulheres negras – Luciana Diogo

Mesa: Vozes da periferia: Arte, poesia e resistência – Lucas Afonso

Divulgação dos vencedores do concurso literário

Sarau Poetiza-me + Microfone Aberto

