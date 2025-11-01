CCL de Americana terá aulas gratuitas de ballet com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico oferecidas em duas turmas, para crianças de 4 a 9 anos, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana (Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo). A atividade terá orientação da professora Thaíssa Avancini, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. As matrículas devem ser feitas pelo telefone (19) 99106-4792. São, ao todo, 20 vagas.

As aulas serão iniciadas em 7 de novembro e acontecerão às sextas-feiras, às 18h e às 19h. Não é necessária experiência anterior em dança para participar da atividade. A orientação para as famílias é que as crianças utilizem calças e meias confortáveis para a prática.

Localização

“O CCL está em uma localização estratégica de Americana e oferece a estrutura ideal para a realização de atividades culturais gratuitas para os mais diversos públicos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Thaíssa Avancini iniciou os estudos na área há 20 anos e desde 2015 atua como professora e diretora artística de uma companhia de ballet.

