É com enorme orgulho que anunciamos nossa Embaixadora da Rede Mulheres pelo Clima e Biodiversidade na #COP30!
Apresentamos Maria Giovana Fortunato, uma mulher potente no trabalho por um futuro mais justo e sustentável para todas e todos!
Sanitarista e especialista em gestão de saúde, Maria Giovana une seu conhecimento técnico à sua paixão pela política para construir cidades mais saudáveis e inclusivas.
Sua trajetória fala por si:
🌫 Atua na linha de frente pela justiça climática.
🌳 Foi peça fundamental no projeto de microflorestas de Campinas-SP, levando verde e qualidade de vida para a cidade.
🗣 Luta incansavelmente por políticas públicas que coloquem as pessoas e o planeta em primeiro lugar.
Na COP 30, ela será a voz que levará nossa resiliência e nossas soluções para o centro do debate global.
Vamos juntas!?
👉 Acompanhe Maria Giovana e fique por dentro dessa jornada rumo à Conferência do Clima.