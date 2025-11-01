É com enorme orgulho que anunciamos nossa Embaixadora da Rede Mulheres pelo Clima e Biodiversidade na #COP30!

Apresentamos Maria Giovana Fortunato, uma mulher potente no trabalho por um futuro mais justo e sustentável para todas e todos!



Sanitarista e especialista em gestão de saúde, Maria Giovana une seu conhecimento técnico à sua paixão pela política para construir cidades mais saudáveis e inclusivas.

Sua trajetória fala por si:

🌫 Atua na linha de frente pela justiça climática.

🌳 Foi peça fundamental no projeto de microflorestas de Campinas-SP, levando verde e qualidade de vida para a cidade.

🗣 Luta incansavelmente por políticas públicas que coloquem as pessoas e o planeta em primeiro lugar.

Na COP 30, ela será a voz que levará nossa resiliência e nossas soluções para o centro do debate global.

Vamos juntas!?

👉 Acompanhe Maria Giovana e fique por dentro dessa jornada rumo à Conferência do Clima.