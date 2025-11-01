Hortolândia: interdição em trecho de avenida e rua no Jardim Amanda

Ação na esquina da Avenida Tarsila do Amaral e Rua Casemiro de Abreu é necessária para canalização de córrego na região, melhorando a infraestrutura e contribuindo com obras do novo parque linear

A Prefeitura de Hortolândia reforça o trabalho de desenvolvimento inteligente, sustentável e modernizado para os próximos anos com ações que contribuam para o saneamento básico. A partir das primeiras horas de segunda-feira (03/11), a avenida Tarsila do Amaral no trecho de cruzamento com a rua Casemiro de Abreu, no Jardim Amanda, fica interditada para o tráfego. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a medida vale por aproximadamente 30 dias para a canalização da água do córrego que passa pela região. O objetivo é aumentar a vazão, melhorando a infraestrutura, principalmente no período mais chuvoso do ano. As intervenções fazem parte da construção do novo parque linear do bairro.

“Durante as obras no local teremos sinalização, apoio de agentes de trânsito e uma série de desvios realizados nos dois sentidos, tanto região central quanto bairro, para ajudar no fluxo do tráfego. Também pedimos o apoio dos motoristas para evitar acidentes, respeitar os desvios e circular dentro do limite de velocidade permitido”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

CONFIRA OS DESVIOS DO TRÁFEGO

– Sentido Bairro/Centro (Avenida Brasil, Rodovia SP 101):

1. Siga pela Av. Tarsila do Amaral em direção à Rua Casemiro de Abreu.

2. Vire à direita na Rua Casemiro de Abreu.

3. Em seguida, vire à esquerda na Rua Augusto dos Anjos.

4. Siga em frente e retorne à Av. Tarsila do Amaral.

– Sentido Centro/Bairro (Avenida Cora Coralina):

1. Siga pela Av. Tarsila do Amaral em direção à Rua Augusto dos Anjos.

2. Vire à direita na Rua Augusto dos Anjos.

3. Em seguida, vire à esquerda na Rua Washington Luiz (passando pelo UPA).

4. Vire à esquerda na Rua Casemiro de Abreu.

5. Siga em frente e retorne à Av. Tarsila do Amaral.

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO

A canalização será aberta com a utilização de “bolsacreto”. Esse tipo de canalização consiste no uso de revestimento feito com concreto moldado colocado dentro de mantas de tecido, feitas de material geotêxtil, formando bolsas. O material se molda ao terreno e, após o período de cura, forma um revestimento monolítico e durável.

De acordo com a Secretaria de Obras, a canalização será feita num trecho de 5,10 metros de extensão do córrego, que passa por dentro do futuro parque sociomabiental do Jardim Amanda, em construção e cuja primeira parte está prevista para ser entregue em dezembro O córrego desagua na primeira lagoa do Jardim Amanda. A previsão da Secretaria de Obras é que a canalização seja concluída em três a quatro meses, a depender das condições climáticas. A canalização é feita com recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

