Americana apresenta ações de educação ambiental em evento nacional

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana participou nesta quinta-feira (30) do evento virtual “Consciência que floresce”, promovido pelo Instituto Climático von Bohlen und Halbach e pela organização Brasil Sustentável com o objetivo de sensibilizar e inspirar municípios sobre a importância da educação ambiental como instrumento de transformação, além de apresentar experiências bem-sucedidas na área. Devido à relevância e destaque de Americana no trabalho com as escolas, a cidade foi uma das escolhidas, ao lado de Anchieta (ES) e Crato (CE).

A participação de Americana contou com a palestra “Educação ambiental: vivências e experiências”, conduzida pela diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Katia Cristina Birke. A explanação contou também com a participação de dois alunos do 4º ano da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, Ana Clara de Sene Coutinho e Arthur Aguiar Carvalho.

Iniciativas

Foram apresentadas iniciativas como o projeto Calendário Ambiental, o Calendário Inclusivo, o conto “Amigos do meio ambiente contra a poluição”, o Campeonato de Tampinhas, Lacres Plásticos e Papel Cartão, o concurso “Água, biodiversidade e clima” e a realização da Feira Ambiental Municipal de Americana.

“É muito gratificante notar que o trabalho desenvolvido pela Secretaria está ganhando notoriedade e reconhecimento. É um sinal de que estamos no caminho certo, e isso nos dá mais estímulos para continuar desenvolvendo novos projetos”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andrea Gonçales.

O Instituto Climático von Bohlen und Halbach (IVBH) é uma organização especializada na estruturação de projetos de desenvolvimento sustentável, na produção de pesquisas estratégicas e na formulação de políticas públicas e corporativas voltadas à adaptação e mitigação das mudanças climáticas.

