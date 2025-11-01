C&A amplia presença no interior de SP com nova loja em Americana

Unidade oferece experiência de compra moderna, integrada ao digital e com foco em sustentabilidade

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A C&A Brasil anuncia a abertura de sua mais nova loja em Americana (SP), dando continuidade à sua estratégia de expansão no país. A unidade localizada no Americana Mall foi inaugurada nesta quinta-feira (30) e faz parte do plano da marca de oferecer espaços cada vez mais conectados ao perfil e às expectativas dos consumidores brasileiros.

“A nova loja de Americana representa mais do que uma expansão física: ela materializa a nossa visão de futuro para o varejo de moda. Buscamos unir conveniência digital, ambiente inspirador e compromisso com a sustentabilidade em cada detalhe da operação. Essa inauguração reforça nossa intenção de estar cada vez mais próximos dos clientes, oferecendo uma experiência de compra integrada, acessível e alinhada aos valores de uma sociedade em transformação”, afirma Fernando Brossi, Vice-Presidente de Operações e Serviços Financeiros da C&A Brasil.

Com 1.807m² de área total e 1.554m ² de salão de vendas, a loja foi pensada para entregar praticidade, inovação e estilo em um ambiente moderno e funcional. O projeto privilegia a circulação, a exposição inteligente dos produtos e a integração com serviços digitais que simplificam a jornada de compra.

Os clientes encontram um portfólio completo de moda para todos os estilos e idades, do feminino ao masculino, passando pelas linhas infantil, esportiva (ACE), acessórios e calçados.

Sustentabilidade como valor

A loja adota o Movimento ReCiclo, programa da C&A voltado à destinação correta de roupas usadas. Por meio de urnas disponíveis no espaço, os clientes podem doar peças que serão enviadas a instituições parceiras para reaproveitamento ou reciclagem, reforçando o compromisso da marca com uma moda mais responsável.

Desde 2017, o Movimento ReCiclo já arrecadou mais de 114 toneladas em peças de roupas por meio das urnas distribuídas em 72% das lojas da C&A Brasil. Em 2024, o programa bateu novo recorde: foram 78.522 peças arrecadadas, um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Desse total, 55.119 peças em bom estado foram destinadas a instituições sociais via Instituto C&A, enquanto outras 14.010 foram recicladas e transformadas em estopas industriais. Além disso, 9.393 peças de jeans passaram pelo processo de desfibramento para compor a coleção de Jeans Circular, iniciativa que integra moda e sustentabilidade ao reaproveitar materiais têxteis no próprio ciclo produtivo da marca.

Mais tecnologia, mais conveniência

A C&A continua investindo na integração entre os ambientes físico e digital, oferecendo soluções que tornam a experiência de compra mais prática e dinâmica. Um dos destaques da nova unidade é o serviço Entrega Flexível, uma iniciativa omnicanal que permite ao cliente comprar online e retirar o produto em uma loja física. Dependendo do horário de aprovação do pagamento e da disponibilidade do item escolhido, a retirada pode ser feita de forma expressa no mesmo dia ou no dia seguinte.

Além disso, o atendimento via WhatsApp segue como um importante canal de suporte, ajudando clientes com dúvidas, sugestões de looks e navegação no e-commerce de forma rápida e personalizada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP