MAC Americana exibe “Amazonas, o Maior Rio do Mundo” na segunda à noite

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, exibe o documentário “Amazonas, o Maior Rio do Mundo” na próxima segunda-feira (3), às 19h30, durante a Sessão Pontos MIS. A exibição integra o Programa Pontos MIS, realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. A entrada é gratuita, com classificação indicativa livre.

A obra de Silvino Santos é um dos mais antigos registros cinematográficos da Amazônia. Rodado entre os anos de 1918 e 1920 e dado como perdido na década seguinte, o filme foi redescoberto em 2023 e retrata a riqueza da flora e da fauna, bem como o cotidiano e os ritos das populações indígenas nas regiões percorridas pela navegação do Rio Amazonas.

Filmado do Pará ao Peru, o documentário mostra ainda o potencial econômico ao longo do rio, como a extração do látex; a pesca do peixe-boi e outros peixes; a coleta e o processamento de castanha-do-pará, cana-de-açúcar, cacau e algodão; a pecuária e a indústria madeireira.

O diretor Silvino Santos foi um dos primeiros cineastas a fazer registros da Amazônia, e o desaparecimento dos negativos ao serem levados para Londres, onde seriam copiados, fazem de “Amazonas, o Maior Rio do Mundo” uma ótima opção cultural para iniciar a semana, como destacou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini. “A Sessão Pontos MIS exibe obras de referência para a sétima arte, como este documentário, que traz imagens históricas de uma das mais relevantes regiões do país”, disse.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP