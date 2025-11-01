Judocas americanenses conquistam medalhas em competição estadual

Os atletas da Associação Moura de Judô/Secretaria de Esportes de Americana conquistaram seis medalhas no Campeonato Paulista Aspirante, realizado em São Bernardo do Campo no último sábado (25). As conquistas foram apresentadas ao secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, nesta quinta-feira (30), na sede da pasta, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

As medalhas de ouro foram obtidas pelos irmãos Giovana Matos (sub-9 super ligeiro) e Felipe Matos (sub-11 meio-pesado), enquanto Maria Luisa Guastale (sub-11 meio-médio) e Pedro Almeida (sub-15 super pesado) faturaram a prata. A delegação também trouxe o bronze com Catarina Ferreira (sub-11 leve) e Livya Prazeres (sub-15).

Com os resultados, a equipe americanense terminou a competição na 5ª colocação geral. O evento reuniu mais de 1.700 atletas de 270 associações participantes, nas categorias sub-9, sub-11, sub-15, sub-18 e adulto.

“Enfrentamos uma competição com nível técnico altíssimo, e ver nossas crianças e adolescentes conquistando medalhas é a prova de que o esforço e a disciplina do judô estão rendendo frutos. Esse resultado é de toda a equipe”, comemorou o sensei Nelson Moura, técnico da Associação Moura de Judô.

“Cada medalha representa o esforço de quem treina com vontade e acredita no trabalho em equipe. Ver essa garotada subindo no pódio é uma alegria enorme, porque sabemos o quanto cada um se dedica nos treinos. Essas conquistas nos motivam a seguir firmes no tatame”, acrescentou o coordenador da equipe, sensei Lineu Aoki Hirata.

“Mais uma vez, nossos atletas mostraram o talento e a força do judô americanense. Essas conquistas refletem o trabalho sério realizado nas academias e o apoio da Secretaria às modalidades de base. Parabéns aos judocas, aos técnicos e professores e às famílias que incentivam a prática do esporte todos os dias”, ressaltou o secretário Marcio Leal.

