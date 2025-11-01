Unacon encerra Outubro Rosa com ensaio fotográfico que celebra força e autoestima de pacientes

Encerrando as ações do Outubro Rosa, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Americana, promoveu nesta sexta-feira (31) um ensaio fotográfico com pacientes em tratamento contra o câncer de mama. A iniciativa teve como objetivo valorizar a força, a autoestima e a esperança dessas mulheres, que enfrentam a doença com coragem e determinação.

O ensaio transformou o ambiente da unidade em um espaço de acolhimento e celebração da vida. As participantes receberam cuidados especiais de beleza e foram fotografadas, em um momento de descontração e empoderamento. O resultado foi uma série de imagens marcantes, que retratam a sensibilidade, a fé e a superação de cada uma delas.

De acordo com a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Belotto Turim, a ação simboliza o verdadeiro sentido do Outubro Rosa dentro da instituição. “Mais do que reforçar a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, queremos valorizar essas mulheres que são exemplos de resiliência e inspiram todos ao seu redor”, afirmou.

A atividade contou com a colaboração da equipe da Unacon e de profissionais voluntários que se uniram para proporcionar um dia especial às pacientes, além do apoio de Renato Borges e Pietra Borges, do projeto cultural Kintsugi, responsáveis pelos registros fotográficos. A produção contou ainda com o envolvimento das maquiadoras Bianca Lessa e Bruna Sturian.

A coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, destacou que o ensaio é também uma ferramenta de fortalecimento emocional. “Muitas pacientes passam por transformações intensas durante o tratamento. Proporcionar um momento de cuidado e beleza é uma forma de resgatar a autoestima e lembrar que elas continuam sendo quem sempre foram: fortes, únicas e cheias de vida”, disse.

Ao longo de outubro, a Unacon realizou diversas atividades educativas e de conscientização sobre o câncer de mama, incluindo palestras, rodas de conversa e ações voltadas à equipe multiprofissional. O encerramento com o ensaio fotográfico marcou de forma simbólica um mês dedicado à prevenção, à informação e, principalmente, ao cuidado humanizado.

O diretor-geral do Grupo Chavantes, Ruy Santos, ressaltou que iniciativas como essa reforçam o compromisso da instituição com o cuidado integral. “Nosso propósito vai além do tratamento médico. Queremos que cada paciente se sinta acolhida, valorizada e confiante para seguir sua jornada com esperança e dignidade”, destacou.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância da iniciativa como símbolo do cuidado oferecido pelo município. “O Outubro Rosa é um momento de conscientização, mas também de acolhimento e valorização da vida. A ação realizada pela Unacon representa o olhar sensível e humanizado que norteia a nossa rede de saúde. Cada uma dessas mulheres nos ensina, diariamente, o verdadeiro significado de força e esperança. É uma honra ver o serviço público promovendo momentos que unem cuidado, afeto e autoestima”, comentou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

