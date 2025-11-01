Santa Bárbara constrói calçada e estacionamento em volta do Piscinão do São Fernando

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou, nesta semana, as obras de construção de uma nova calçada e de um estacionamento na Rua do Papel, no trecho compreendido entre as ruas da Blenda e do Diamante, no entorno do Piscinão do Jardim São Fernando.

Ao todo, serão concretados cerca de 1,2 mil metros quadrados, incluindo calçada e vagas de estacionamento, além do plantio de grama para paisagismo e melhoria do ambiente urbano. A intervenção integra a etapa final das obras do piscinão, equipamento implantado no quadrilátero do bairro que tem desempenhado papel fundamental na prevenção de alagamentos e no reforço da drenagem urbana da região.

Melhorias

Além do piscinão, o Jardim São Fernando recebeu diversas melhorias estruturais, como a construção de novas galerias de águas pluviais, implantação de uma Área de Bem-Estar e Lazer, e a requalificação do canteiro central e da rotatória da Avenida Alfredo Contatto.

