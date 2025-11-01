Banco de Sangue do HM necessita de doação de todos os tipos

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está realizando uma campanha para reforçar os estoques de seu Banco de Sangue. A unidade necessita de doadores de todos os tipos sanguíneos, sendo essencial a participação da população para manter os níveis adequados. As doações são utilizadas diariamente em atendimentos de emergência, procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos.

O processo é simples, seguro e leva, em média, 40 minutos. Para doar, é necessário apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis), pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde.

De acordo com a diretora técnica do hospital, Dra. Eloísa Duzzi, o Banco de Sangue é um suporte indispensável para a assistência hospitalar. “Cada doação representa um gesto solidário que ajuda a salvar vidas e fortalece o cuidado com nossos pacientes”, ressaltou a médica, enfatizando a importância da contribuição popular para o pleno funcionamento do serviço.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Critérios para doação:

• Estar bem de saúde

• Não estar em jejum

• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação

• Não fumar duas horas antes

• Pesar mais de 50 kg

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal)

• Ter dormido ao menos seis horas na noite anterior

• Evitar o consumo de alimentos gordurosos

• Apresentar documento oficial com foto

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

