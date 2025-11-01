Nova Odessa: duas empresas impulsionam com 300 empregos em outubro

Instalação de unidade do Grupo DPSP e nova loja da rede Crema reforçam crescimento econômico e ampliam oportunidades de trabalho na cidade

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Nova Odessa tem registrado um aumento no número de empresas instaladas e, consequentemente, na oferta de empregos. Em outubro, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, promoveu três feirões de emprego em parceria com o Supermercado Crema — um no Poupatempo e cinco no Paço Municipal. A ação resultou no preenchimento de 150 vagas e já tem novas edições confirmadas para as próximas segunda e terça-feira (3 e 4/11), das 9h às 14h, no Poupatempo, oferecendo 100 oportunidades remanescentes.

O Centro de Distribuição do Grupo DPSP, proprietário das Drogarias Pacheco e São Paulo, inaugurado neste ano em Nova Odessa, também realizará um Feirão do Emprego para preencher 60 vagas disponíveis de auxiliar de logística. A ação acontece na próxima quinta-feira (6/11), às 10h30, no Centro de Distribuição, localizado na rua João Lázaro Bellinatti, 333, Parque Industrial Recanto, os interessados devem comparecer munidos de currículo e caneta.

“Temos trabalhado intensamente para criar um ambiente favorável aos negócios, oferecendo agilidade, segurança e parceria às empresas que escolhem investir na cidade. O resultado é a geração de empregos e renda para nossa população”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira.

Sobre o Centro de Distribuição e nova unidade Crema

A rede Supermercados Crema está investindo forte no município. Com aporte estimado em R$ 45 milhões, a empresa projeta inaugurar sua quarta unidade em Nova Odessa em novembro de 2025, no cruzamento das avenidas Rodolfo Kivitz e São Gonçalo. O novo supermercado contará com 8,8 mil metros quadrados de área construída, 270 vagas de estacionamento, 29 caixas (sendo quatro automatizados) e 10 lojas de prestadores de serviço independentes, no conceito de mini mall.

Já o Grupo DPSP possui mais de 1.550 lojas em todo o Brasil, sete centros de distribuição e planeja abrir outras 130 unidades no próximo ano, ampliando ainda mais sua presença nacional. Em Nova Odessa, o Grupo investiu mais de 40 milhões no centro de distribuição local que ocupa 21 mil metros quadrados e representa o segundo do grupo no Estado de São Paulo e o terceiro maior do país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP