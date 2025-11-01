Veja filmes e séries mais vistos de outubro no streaming

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Escritores refletem sobre como encontrar valor e propósito em tempos de incerteza

Respeitados pensadores brasileiros, Lúcia Helena Galvão e Clóvis de Barros Filho participam do Café Filosófico CPFL Especial, em Jundiaí, para o lançamento do livro O valor e o sentido da vida (Papirus 7 Mares). O encontro acontece no dia 6 de novembro, às 19h30, e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Instituto CPFL.

Durante o bate-papo, os autores contemplarão o público com os temas mais urgentes da vida contemporânea, como a busca pelo próprio caminho, o dilema entre razão e emoção, além de discutirem o conceito de propósito e de prosperidade.

Na obra, Clóvis de Barros Filho reflete sobre o papel do outro, os limites entre sucesso e uma vida plena, e os desafios de sustentar a própria essência. Lúcia Helena Galvão, por sua vez, combina filosofia, cultura e vivências pessoais para aprofundar o debate sobre o valor da existência, convidando o leitor a escutar as inquietudes em vez de silenciá-las.

O livro é um convite a pausar, refletir e assumir o protagonismo sobre a própria jornada. Um diálogo que não entrega respostas prontas, mas oferece ferramentas e provocações para que cada um construa – e reconstrua – a sua trajetória ao longo da vida.

Os interessados poderão participar presencialmente do evento e de forma gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos.

Serviço:

Lançamento: O valor e o sentido da vida

Autores: Lúcia Helena Galvão e Clóvis de Barros Filho

Data: 06/11

Horário: 19h30

Local: Teatro Polytheama

Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro – Jundiaí – SP

Ingressos: Sympla

Regras: 2 ingressos por CPF, com liberação em 05/11/2025, às 12h