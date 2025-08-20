CCL de Americana tem aulas gratuitas de teatro com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para as aulas de teatro gratuitas “Teatro Vivo – Corpo, Voz e Emoção”, ministradas no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. As atividades ocorrem às sextas-feiras, das 19h às 20h30, e são destinadas a adolescentes de 12 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas em instagram.com/espacovivocultura. As vagas são limitadas.

“O CCL tem se tornado um espaço de encontro e prática de diversas expressões artísticas e esta é a segunda oficina gratuita de teatro promovida ali, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. É uma alegria para nós da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi ver prédios públicos ocupados com arte produzida na cidade e seguiremos apoiando o desenvolvimento do trabalho de nossos artistas”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

