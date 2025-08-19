Manutenção pode afetar abastecimento no 31 de Março (SBO) na 5ª-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta quinta-feira, dia 21, uma manutenção em um registro do sistema de distribuição da Estação de Tratamento de Água (ETA IV). O serviço está programado para ocorrer das 8h às 15h.

Durante esse período, o abastecimento poderá ser afetado nos bairros 31 de Março, São Joaquim, Angelo Giubina, San Marino, Terra Azul, Itapuã, Reserva Centenária, Carolina, Vila Rica e Barão.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta para que economizem a água armazenada nas caixas dos imóveis. Para mais informações, os canais de atendimento são: 0800-770-3459, (19) 3459-5910 e WhatsApp (mensagem de texto): (19) 9.9992-6848, disponíveis todos os dias das 7h às 20h.

