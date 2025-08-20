André do Prado promete 3 viadutos na SP em Americana

O presidente da Alesp deputado estadual André do Prado (PL) prometeu esta semana a construção de 3 novos viadutos na rodovia SP 304 em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

André do Prado é hoje o principal parceiro do prefeito Chico em todo o Estado e ainda não definiu qual vai ser seu futuro. Políticos do PL da região apostam que ele será o candidato a vice-governador na chapa de Tarcisio de Freitas (Republicanos) ano que vem.

Ele esteve em audiência com o presidente do DER, Sergio Codelo, ao lado do prefeito Chico Sardelli e do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, para tratar de importantes obras viárias em Americana.

Promessas de André do Prado

Na pauta, a construção de novos viadutos sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), nos pontos:

➡️ Km 129: dois viadutos na altura da Avenida de Cillo;

➡️ Km 130: viaduto ligando as avenidas de Cillo e dos Castelhanos;

➡️ Km 131: dois viadutos adjacentes ao já existente na Avenida Iacanga.

Essas intervenções vão melhorar a mobilidade, reduzir o trânsito e trazer mais segurança para motoristas e pedestres.

Leia Mais notícias da cidade e região