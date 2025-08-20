Foi no sufoco de novo, mas o São Paulo avançou na Copa Libertadores na noite desta terça-feira ante o Atletico Nacional do Equador. Com a vitória nos pênaltis conquistada no Morumbis, o Tricolor confirmou sua vaga nas quartas de final e garantiu uma nova parcela de premiação.
No emocionante confronto das oitavas de final da Libertadores, o goleiro Rafael emergiu como o grande herói do São Paulo ao garantir a classificação contra o Atlético Nacional, da Colômbia. O Tricolor venceu a disputa de penalidades por 4 a 3, após um empate em 1 a 1 no agregado, e contou com a destacada atuação de Rafael, que defendeu um pênalti crucial no jogo de volta e também no primeiro encontro, que terminou em 0 a 0.
Em sua entrevista após a partida, Rafael compartilhou sua estratégia durante as cobranças de pênaltis: “Estava muito concentrado, acabei esperando bastante a batida deles, porque muitos tinham a possibilidade de bater no meio. Estava muito concentrado e tentando fazer o meu melhor. Que bom que deu para pegar um pênalti e sair daqui com a classificação, que era o mais importante”.
São Paulo joga domingo pelo Brasileirão
Antes de voltarem a focar na Libertadores, o Tricolor paulista já tem um novo desafio pela frente no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), também no Morumbi.
