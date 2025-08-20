1ª Copa de Futsal Prospere de Hortolândia terá o craque Falcão como presença especial na abertura

Hortolândia viverá um momento especial no esporte no dia 2 de outubro, a partir das 19h, na abertura da 1ª Copa de Futsal Prospere, organizada pela Prefeitura, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Victor Savala, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O craque Falcão, melhor do mundo na modalidade por quatro vezes e multicampeão pela Seleção Brasileira e times nacionais de futsal, como Corinthians, Atlético-MG e Santos, participará do início desta competição inédita que conta com 25 equipes de todas as regiões da cidade.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura, para participar do evento, será necessário realizar a troca de 1 kg de alimento não perecível por ingressos. As trocas acontecerão entre os dias 22 a 27 de setembro das 8h às 17h, no próprio Ginásio Poliesportivo Victor Savala. Serão disponibilizados 2 mil ingressos.

“Receber um craque como o Falcão em nossa cidade na abertura de uma competição inédita é motivo de orgulho e inspiração para todos que amam o esporte.O trabalho continua e temos a certeza da dedicação de todos para promover uma das maiores competições do futsal de toda a região. Este será um campeonato com grandes jogadores e equipes tradicionais. Estamos focados para realizarmos uma excelente competição desde a abertura até o encerramento”, comenta o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

FALCÃO

Nascido em São Paulo (SP) em 1977, Alessandro Rosa Vieira, o Falcão, foi eleito o melhor do mundo pela FIFA (Federação Internacional de Futebol) por quatro vezes. Além disso, Falcão é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira de futsal com mais de 300 gols marcados. Pelo Brasil, o ex-jogador é bicampeão mundial e campeão sulamericano.

