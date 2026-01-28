CCZ de Americana disponibiliza vacina gratuita contra a raiva durante todo o ano

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana, vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura, disponibiliza a vacina antirrábica gratuitamente durante todo o ano. Os tutores interessados podem levar seus cães e gatos de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h, na sede do CCZ, localizada na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, na região da Praia Azul. Não há necessidade de agendamento prévio.

A vacina contra a raiva é indicada para cães e gatos acima de três meses, e o reforço deve ser anual. A imunização é fundamental para prevenir a doença, que é grave, não tem cura e pode ser transmitida aos seres humanos. Manter a vacinação em dia é uma forma de proteger os animais, as famílias e toda a comunidade, além de contribuir para o controle e a erradicação da raiva.

“A vacina antirrábica é uma das medidas mais importantes de saúde pública, porque protege não só os animais, mas também as pessoas. A raiva é uma doença letal, e a prevenção por meio da vacinação é a forma mais segura de evitar casos. Por isso, orientamos que os tutores mantenham o calendário vacinal em dia e aproveitem a disponibilidade gratuita oferecida aqui no CCZ”, afirmou a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP