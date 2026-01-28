A Guarda Municipal de Americana localizou, na manhã desta terça-feira (27), uma motocicleta furtada durante patrulhamento preventivo realizado na região central do município.
A ocorrência foi registrada por uma equipe da corporação que patrulhava a Rua 7 de Setembro, no Centro. No local, os agentes identificaram uma motocicleta Honda estacionada sobre o passeio público, em situação de infração de trânsito.
Foi roubada perto da Fatec Americana
Durante a averiguação, após consulta aos sistemas disponíveis, foi constatado que o veículo era produto de furto ocorrido no dia 26 de janeiro, nas proximidades da Faculdade de Tecnologia (FATEC).
Diante da confirmação, o proprietário do veículo foi contatado e compareceu ao local. Posteriormente, a motocicleta foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os fatos foram apresentados à autoridade policial.
Após os procedimentos legais, o veículo foi liberado ao proprietário.
