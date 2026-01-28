Hortolândia decreta fechamento de parques em dias de chuvas intensas

Prefeitura adota medida a fim de garantir segurança da população durante ocorrências de 80 mm de chuvas em período de 72 horas

Hortolândia adota mais uma medida importante para proteger a população durante períodos de instabilidade climática. A Prefeitura divulgou o decreto que estabelece o plano preventivo de contingência para fechamento temporário de parques municipais durante a ocorrência de chuvas fortes. O documento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, na edição da quinta-feira (22/01), que pode ser acessado por meio deste LINK.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, o decreto estipula o fechamento temporário de parques em situações de instabilidade climática que possam comprometer a segurança da população, servidores municipais que atuam nos parques e do patrimônio público.

O decreto estabelece ainda que cabe à secretaria monitorar e analisar as condições metereológicas sempre que houver registro de instabilidade climática, ou quando forem emitidos alertas por órgãos competentes. Ainda cabe à secretaria determinar o fechamento dos parques.

A medida se aplica aos parques públicos fechados do município, que são o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, localizado na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, e o Observatório Ambiental Parque Escola (OAPE), no Jardim Santa Clara do Lago. A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos reforça que nos dois parques já têm placas de aviso para a população que informam sobre o fechamento de parques nessas situações.

Um dos principais pontos do decreto, destacado pela diretora de Assuntos Climáticos da Prefeitura, Taina Ferreira, é que os parques devem ser fechados à visitação pública, como medida preventiva, quando a precipitação acumulada atingir o nível de 80 mm em um período de 72 horas.

“O decreto visa garantir a segurança da população frequentadora dos parques, diante da iminência da ocorrência de chuvas fortes na cidade. A medida é necessária para protegermos as pessoas”, explica a diretora.

O novo decreto é válido para o ano todo, diferentemente do decreto da Defesa Civil, que determina o fechamento dos parques durante o período de chuvas do verão. A Prefeitura já havia fechado temporariamente os parques da cidade, neste mês.

