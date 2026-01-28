Prefeito Rafael Piovezan anuncia mutirão de exames e cirurgias em Santa Bárbara d’Oeste

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (27) a realização de um mutirão de exames e cirurgias na rede municipal. Somente entre os meses de janeiro e fevereiro serão realizados mais de 8 mil exames de diversas especialidades, além de 170 cirurgias e mais de 100 mil exames laboratoriais.



Entre janeiro e fevereiro são realizados exames como eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia, espirometria, exames cardiológicos, exames oftalmológicos, mamografia, radiologia, teste ergométrico, ultrassonografia e ultrassonografia com doppler em estruturas próprias da rede municipal, como o Centro de Referência em Saúde da Mulher, complexos regionais de saúde do Jardim Europa e do Jardim Pérola, Centro de Exames e Diagnósticos, unidades básicas de saúde e também em clínicas e espaços conveniados.



Já as cirurgias urológicas, de catarata e pterígio ocorrem no Hospital Santa Bárbara e os exames laboratoriais nos postos de coleta da rede municipal – Jardim Pérola, Jardim Boa Vista e Jardim Vista Alegre.



“Este é mais um enfrentamento que estamos realizando na área da Saúde. Já iniciamos em janeiro e em fevereiro alcançaremos os mais de 8 mil exames, 170 cirurgias e 100 mil exames laboratoriais, além das consultas que realizamos em toda a nossa rede. Notícia importante para compartilhar com todos. Os que aguardam devem ficar atentos ao contato da Secretaria de Saúde para que o agendamento seja realizado. Este é o nosso trabalho, de cuidar da Saúde, criar equipamentos que atendam cada vez mais o cidadão da melhor forma possível”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP