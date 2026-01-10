CDHU Móvel amplia acesso a serviços habitacionais e registra mais de 5,1 mil atendimentos na Região Administrativa de Campinas

A CDHU Móvel consolidou-se como uma importante ferramenta de aproximação entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a população. Desde maio, quando foi criado, o serviço itinerante tem percorrido o Estado de São Paulo, levando atendimento presencial aos cidadãos. Na Região Administrativa de Campinas, 22 municípios já receberam a unidade móvel, totalizando 5.140 atendimentos.

Entre as cidades da região que contaram com o serviço estão: Casa Branca (335); Espírito Santo do Pinhal (446); Mogi Mirim (562); Pirassununga (267); Rio Claro (224); São João da Boa Vista (357); São José do Rio Pardo (341); Santa Cruz das Palmeiras (186); Americana (97); Atibaia (62); Bragança Paulista (315); Elias Fausto (62); Indaiatuba (58); Itatiba (260); Itupeva (50); Jundiaí (338); Limeira (306); Piracicaba (523); Santa Bárbara d’Oeste (164); Serra Negra (51); Socorro (81) e Vinhedo (55).

O serviço itinerante já percorreu dez regiões do território paulista, passando por 57 municípios e totalizando 18.940 atendimentos presenciais. O público atendido inclui mutuários já vinculados à CDHU e moradores das cidades contempladas que procuraram a carreta e/ou a van em busca de informações sobre inscrições para aquisição de moradias.

Entre os serviços mais procurados, destacam-se, por ordem de atendimento, a regularização financeira; inscrições, dúvidas e informações gerais; regularização contratual; atualização e emissão de documentos; contratos de quitação e quitação de financiamento. Também houve demanda significativa por atendimentos relacionados a seguro e sinistro, obras, auxílio-moradia, condomínio e habitação de forma geral.

Criado para levar serviços a municípios que não contam com escritório regional da CDHU, o programa evita o deslocamento dos mutuários para outras cidades e garante atendimento direto, humanizado e resolutivo. Ao longo das ações, equipes técnicas estiveram disponíveis para esclarecer dúvidas, regularizar pendências e oferecer suporte às mais diversas demandas habitacionais.

Com atendimento presencial e descentralizado, a CDHU Móvel reforça o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a ampliação do acesso aos serviços públicos, a promoção da segurança jurídica e a garantia dos direitos dos mutuários, de forma ágil e próxima de onde vivem. A iniciativa segue como estratégia fundamental para descentralizar o atendimento habitacional, fortalecer a política pública de moradia e aproximar o Estado das necessidades reais da população.

