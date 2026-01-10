O autor Manoel Carlos, que assinou novelas de sucesso como “Por amor” e “Laços de Família”, morreu este sábado aos 92 anos.

Ele estava afastado da TV desde 2014 e lutava há sete anos contra o Parkinson, doença neurodegenerativa que afeta os movimentos e causa tremores.

Em 2024, a filha do autor, a atriz Júlia Almeida, contou mais sobre a situação atual do pai em entrevista ao “O Globo”.

“Receber o diagnóstico nunca é bom, mas é uma doença tratável. Ele está muito bem assessorado por médicos e tem acompanhantes. Está sendo cuidado direitinho, tem minha mãe ao lado dele”.

Manoel Carlos, nota da editora

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos. O velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos. A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado.

