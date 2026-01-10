Ladrões levaram 2 bodes (um filhote e um pai) de uma família no jardim Alvorada em Americana na madrugada deste sábado (10 de janeiro).

A principal suspeita é que eles tenham sido levados para serem usados para reprodução. Uma amiga da família contou à reportagem que recentemente pessoas visitaram o local para fazer oferta pelos dois animais.

O pai se chama Bito (tem 4 anos) e o filhote tem 1 ano e meio.

Vídeo- Bode foi levado este sábado 10 em Americana

Os dois ficaram famosos no período da pandemia com participação em programas de TV. Os bodes haviam se tornado atração no bairro para a criançada no duro período da pandemia da Covid19.

