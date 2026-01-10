O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu a reestruturação das redes de coleta e afastamento de esgoto nos bairros São Joaquim e Conjunto dos Trabalhadores. A intervenção contou com a instalação de aproximadamente 1 quilômetro de novas tubulações e recebeu um investimento de R$ 403 mil, provenientes de recursos próprios da autarquia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As obras, finalizadas no segundo semestre de 2025, tiveram como objetivo otimizar o sistema de esgotamento sanitário dessas regiões, garantindo maior eficiência no fluxo dos efluentes. Com a interligação dos dois sistemas ao emissário existente, todo o esgoto coletado passa a ser encaminhado para tratamento na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos II.

A modernização do sistema utilizou materiais de maior durabilidade e capacidade operacional. De acordo com o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, os benefícios da obra vão além do saneamento básico residencial.

Reorganiza DAE

“Promovemos a reorganização das redes dos dois bairros com a utilização de materiais tecnológicos e tubulações de maior diâmetro. O resultado é a melhoria da qualidade de vida dos moradores e a proteção de dois importantes corpos hídricos do município: o Ribeirão dos Toledos e o Córrego Mollon”, destacou.

No bairro São Joaquim, a nova rede foi implantada com tubulações de 200 milímetros de diâmetro ao longo de 430 metros, incluindo a reconstrução de ramais residenciais no trecho entre as ruas Bragança Paulista e Conchal. Após a execução dos serviços, a via recebeu novo asfaltamento e recapeamento em pontos do pavimento.

Já no Conjunto dos Trabalhadores, foram instalados 550 metros de novas tubulações, também com diâmetro de 200 milímetros, em área localizada ao fundo do bairro, com ligação até a Avenida Antonio Pedroso.

Com essas melhorias, o DAE reforça seu compromisso com a saúde pública e a preservação ambiental, reduzindo riscos de vazamentos e assegurando que o esgoto coletado receba destinação adequada e ambientalmente sustentável.

Leia Mais notícias da cidade e região