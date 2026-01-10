Quer ser dono do próprio negócio? 5 franquias de educação para investir em 2026

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O ano acabou de iniciar e o mercado de franquias de educação no Brasil continua a mostrar resiliência e inovação. De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2023 o segmento de educação cresceu 9,7%, chegando a um faturamento de R$ 14,255 bilhões e mantendo seu número de operações praticamente estável, aproximadamente 15,7 mil.

As mudanças na economia e no cenário educacional impulsionaram a demanda por cursos de qualificação, idiomas, reforço escolar e preparatórios, tornando o setor uma opção atraente para investidores que buscam oportunidades seguras e com alto potencial de retorno. Confira abaixo cinco franquias de educação que se destacam como excelentes oportunidades de investimento:

Rockfeller Franchising

Fundada em 2004, em Santa Catarina, a Rockfeller nasceu com o compromisso de buscar a excelência no ensino de idiomas. Com um crescimento rápido e sustentável, a Rockfeller abriu sua primeira franquia em 2006 e, em 2008, implementou seu modelo de negócios como franqueadora, expandindo suas unidades por várias partes do Brasil. Atualmente, a marca conta com 100 unidades instaladas em todo o país e tem planos de abrir mais 100 escolas nos próximos dois anos. A marca recebeu as principais premiações do segmento no mercado este ano: o selo de excelência da ABF por 11 anos consecutivos e a classificação 5 estrelas da PEGN.

Com foco em conversação e salas de aulas que favorecem a interação, a Rockfeller se destaca não só pela qualidade de seu ensino, mas também pela satisfação de seus franqueados, mantendo-se como uma referência no mercado de idiomas. Para quem deseja ingressar na rede, o investimento inicial é a partir de R$104 mil com faturamento médio de R$70 mil.

2- Ensina Mais Turma da Mônica

A Ensina Mais é uma franquia de apoio escolar licenciada Turma da Mônica e faz parte do Grupo MoveEdu. A rede oferece programas educacionais e surgiu da necessidade de melhoria na educação de base das crianças e jovens no Brasil. A missão da Ensina Mais Turma da Mônica é fortalecer a construção da base educacional dos alunos de forma lúdica e inovadora, contribuindo para sua formação. Dessa forma, a marca adota uma metodologia exclusiva, utiliza recursos tecnológicos, promove aulas totalmente interativas, dinâmicas e altamente qualificadas, buscando o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos. O foco é no desenvolvimento intelectual dos alunos, contribuindo na formação cultural e complementar. Para ser franqueado da rede, é necessário investir a partir de R$ 150 mil, valor que engloba taxa de franquia e capital de giro. A marca, que detém o licenciamento da Turma da Mônica, foi fundada em 2012 e conta atualmente com 92 escolas.

3- Microlins

Uma das mais tradicionais e reconhecidas marcas do segmento de educação, a Microlins é líder em cursos de capacitação profissional no Brasil. Sua rede dispõe de mais de 400 escolas em todo o País. São oferecidos cursos de Tecnologia, Gestão, Saúde e Inglês, nas modalidades presenciais, EAD ou semipresencial. Em 2022, a Microlins recebeu do MEC a autorização para atuar também como faculdade, oferecendo cursos de Graduação (Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Recursos Humanos e Pedagogia), nas modalidades EAD e semipresencial, e Pós-graduação EAD nas áreas: Tecnologia, Gestão e Negócios e Educação. Com notoriedade no setor de educação, o investimento inicial para abrir uma franquia da rede parte de R$ 150 mil, com o faturamento médio mensal de R$ 100 mil, taxa de lucratividade de 35% e prazo de retorno do investimento a partir de 12 meses.

4- Prepara Cursos:

A Prepara Cursos é uma franquia de ensino fundada em 2004, que oferece mais de 100 cursos profissionalizantes nas modalidades presencial e à distância. Entre eles, há opções de formações livres nas áreas da Informática, Linguagem, Tecnologia, Marketing, Design, entre outras, nas modalidades presencial e EAD. Além dos cursos profissionalizantes, a instituição também disponibiliza graduação e pós-graduação à distância e semipresencial nas áreas da Programação, Pedagogia e Marketing. Pertencente ao Grupo MoveEdu, atualmente a marca conta com 290 escolas em diferentes regiões brasileiras, que juntas somam mais de 70 mil alunos. O investimento inicial para abrir uma franquia da rede parte de R$ 150 mil, com o faturamento médio mensal de R$ 100 mil, taxa de lucratividade de 35% e prazo de retorno do investimento a partir de 12 meses.

5- Jumper!

Criada em 2003, a Jumper! é uma rede de ensino que conta com mais de 40 cursos profissionalizantes que vão desde Excell e Corel Draw, até Desenvolvimento de Liderança ou Barbeiro e Design de Sobrancelha, tanto para crianças como para adultos. Com mais de 600 mil alunos formados pela instituição, a empresa tem 60 unidades espalhadas pelo país. Além de transformar o futuro das pessoas através da educação, a Jumper! almeja chegar em 70 unidades até o final do ano e vai dobrar o número de franquias até 2025. Investimento inicial é a partir de R$ 127mil no modelo Micro, já com a taxa de franquia, e estimativa de faturamento R$ 66,6mil, com lucro médio de 30%

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP