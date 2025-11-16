Cerca de 9 mil pessoas passaram, neste sábado (15), pelo Centro de Cultura e Lazer (CCL) para conferir as atrações do Celebra Americana, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

O festival atraiu um público rotativo total de 29 mil pessoas em dois dias de evento.

Das 15h às 22h de ontem, o palco montado no CCL recebeu as apresentações de IEQ da Colheita, Lariene Prata, Sexteto AD Americana e Banda e Freedom Worship, com o encerramento da programação a cargo da cantora Eyshila.

Na sexta-feira à noite, se apresentaram a CFW – Comunidade da Fé Worship e o cantor Fernandinho. Ao todo, o festival de música gospel contou com shows de bandas de cinco ministérios de igrejas da cidade.

O prefeito Chico Sardelli saudou o público, agradecendo a cada família pela presença. “As equipes da Prefeitura trabalharam com dedicação e o resultado está aqui: é a presença de vocês, deixando o CCL mais bonito e cheio de vida. Vamos juntos celebrar este encontro”, falou.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, também cumprimentou a plateia. “Agradeço a Deus por nos permitir organizar o Celebra Americana, que com certeza veio para ficar. Evento maravilhoso”, elogiou.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o trabalho da equipe da pasta e a parceria com outras secretarias. “A administração Chico Sardelli se uniu de forma especial para realizarmos o Celebra Americana para as famílias e deu certo. Estamos muito gratos”, disse.

Neste sábado, o Celebra Americana teve também a presença do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, dos vereadores Leonora Périco, Levi Rossi, Marcos Caetano, Pastor Miguel Pires e Juninho Dias e do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches.

O festival de música gospel integra o calendário comemorativo dos 150 anos da cidade e teve entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O evento teve estrutura completa, com praça de alimentação diversificada com a 12 estabelecimentos, Espaço Kids com brinquedos infláveis para crianças, feira Ameriart com criações de artesãos de Americana e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Dois telões instalados no parque de eventos do CCL transmitiram os shows em pontos diversos, para contemplar todo o público.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) marcou presença durante toda a programação e uma ambulância do serviço 192 ficou à disposição no local. Também foi disponibilizada vaga de estacionamento rotativo para embarque e desembarque de PCDs (Pessoas com Deficiência), com entrada pela Rua das Paineiras. Para a segurança do público, durante o festival o trecho da Avenida Brasil em frente ao CCL foi fechado para o trânsito no sentido bairro-Centro.

O festival teve produção da Bokme! e patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, na categoria “apoiador” do Programa Conexão Cultura.

