Família barbarense feita refém no feriado (2 carros levados)

Uma família viveu horas de pânico após ter a casa invadida por sete criminosos armados na madrugada da última sexta-feira (14). O grupo rendeu o casal e a filha de 6 anos sob ameaças e cortou a mangueira de gás antes de fugir.
Câmeras registraram os bandidos deixando o local.
Itens levados pelos criminosos:
* Nissan Frontier preta – EVF 4F78
* Toyota Corolla prata – DZZ 8767
* Notebook
* HD externo
* Celulares
* Ferramentas
* R$ 1.500 em dinheiro
A família pede ajuda para localizar os objetos
principalmente os veículos. Qualquer informação deve ser repassada à polícia pelo 190. A Polícia Civil investiga o caso.
