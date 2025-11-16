Família barbarense feita refém no feriado (2 carros levados)

Uma família viveu horas de pânico após ter a casa invadida por sete criminosos armados na madrugada da última sexta-feira (14). O grupo rendeu o casal e a filha de 6 anos sob ameaças e cortou a mangueira de gás antes de fugir.

Câmeras registraram os bandidos deixando o local.

Itens levados pelos criminosos:

* Nissan Frontier preta – EVF 4F78

* Toyota Corolla prata – DZZ 8767

* Notebook

* HD externo

* Celulares

* Ferramentas

* R$ 1.500 em dinheiro

A família pede ajuda para localizar os objetos

principalmente os veículos. Qualquer informação deve ser repassada à polícia pelo 190. A Polícia Civil investiga o caso.

