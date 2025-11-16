A Clínica Modular de Americana, referência em Saúde Bucal na rede pública municipal, completa, nesta quinta-feira (13), dois anos desde a entrega de sua revitalização, consolidada como um importante centro de atendimento odontológico. Entre novembro de 2023 e novembro de 2025, a unidade realizou 19.062 atendimentos, 42.779 procedimentos e 2.982 próteses dentárias. Os números refletem o impacto positivo das melhorias estruturais e da ampliação dos serviços oferecidos à população.

Com obras entregues pelo prefeito Chico Sardelli em 13 de novembro de 2023, após a primeira revitalização em mais de 20 anos, a Clínica recebeu R$ 404 mil em obras e adequações, com troca de revestimentos, portas e janelas, revisão elétrica e hidráulica, pintura total, modernização da fachada e instalação de novos equipamentos. As melhorias garantiram mais conforto e segurança a pacientes e profissionais.

Moradora do bairro Antônio Zanaga, a comerciante Amanda Gleter Pinheiro de Sá, 46 anos, elogiou o atendimento. “Fui acolhida com muita atenção, o ambiente é excelente e toda a equipe está de parabéns pelo profissionalismo e pelo cuidado com os pacientes”, disse. Também moradora da região, Neusa Leal Lejne, 70 anos, destacou o resultado do tratamento. “Fiz duas próteses, superior e inferior, e estou muito contente. O trabalho da equipe foi uma verdadeira bênção na minha vida. Já havia feito outras próteses antes, mas nenhuma ficou tão boa quanto essas. Só tenho a agradecer pela dedicação e carinho de todos”.

A unidade conta atualmente com seis dentistas, dois auxiliares de odontologia, dois protéticos, um servente, um recepcionista e um estagiário.

“Dois anos depois da revitalização, ver o desempenho da Clínica Modular é motivo de orgulho. Esse espaço representa o cuidado da nossa gestão com a saúde pública, especialmente com a saúde bucal, que impacta diretamente na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. Cada atendimento e cada prótese significam sorrisos recuperados e vidas transformadas”, afirmou o prefeito Chico.

Avanços

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou os avanços obtidos. “A Clínica Modular é um exemplo de como o investimento certo, aliado ao trabalho das equipes, traz resultados concretos para a população. Hoje temos uma unidade moderna, produtiva e acolhedora, que faz a diferença na vida de milhares de pessoas”, avaliou.

Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, os números demonstram a consolidação da reestruturação da saúde bucal em Americana. “São mais de 42 mil procedimentos realizados com qualidade e atenção. Esse resultado só é possível graças ao comprometimento das equipes e ao investimento contínuo na melhoria da rede. A população pode ter orgulho do serviço que está sendo oferecido”, afirmou.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, reforçou o papel da Clínica na atenção básica. “O atendimento humanizado, a agilidade e a excelência técnica fazem dessa unidade um modelo dentro da rede municipal”, observou.

Para a coordenadora do serviço de Saúde Bucal, Claudia Borelli, o impacto vai além dos números. “Esses dois anos mostram o quanto é possível oferecer atendimento de qualidade no SUS. São quase 3 mil próteses entregues e milhares de histórias de pacientes que voltaram a sorrir com confiança. Isso é fruto de uma equipe dedicada e de uma gestão que acredita na importância do cuidado com a saúde bucal”, concluiu.

Localizada na Avenida Cândido Portinari, nº 595, no bairro Antônio Zanaga, a Clínica Modular atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Ação de prevenção com adolescentes atendidos pelo SOMA

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio do setor de Saúde Bucal, realizou nesta quinta-feira (13) uma ação voltada à prevenção e promoção da saúde bucal com os jovens atendidos pelo SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes), na sede do serviço.

A atividade foi conduzida pela dentista Ana Claudia Bellin Alves e envolveu avaliação odontológica e orientações sobre escovação correta, alimentação saudável e a importância das consultas periódicas ao dentista. Ao final, 65 adolescentes foram avaliados, dos quais 17 foram encaminhados para tratamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A dentista destacou o envolvimento dos jovens durante a iniciativa. “Foi um momento muito produtivo, com grande participação e interesse do grupo. Eles fizeram perguntas, tiraram dúvidas e demonstraram vontade de aprender sobre os cuidados diários que fazem toda a diferença para manter a saúde bucal em dia”, comentou.

A ação integra o cronograma anual do setor, que tem levado informações e cuidados odontológicos a diferentes públicos, incluindo alunos de escolas municipais, estaduais e filantrópicas, crianças da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e usuários de serviços especializados.

A coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli, reforçou o compromisso da equipe em ampliar o acesso à prevenção. “Temos trabalhado de forma constante para chegar a diferentes faixas etárias e contextos sociais, mostrando que o cuidado com a boca vai além da estética: é parte essencial da saúde e da qualidade de vida”, destacou.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou a importância de ações preventivas contínuas. “Essas atividades fortalecem a política de atenção integral à saúde. O trabalho junto aos adolescentes é estratégico, pois contribui para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis com o próprio bem-estar”, afirmou.