Celular seguro tem 12 mil bloqueios e 1,2 milhão de cadastros

Um mês depois de ser lançado, o aplicativo Celular Seguro

havia contabilizado mais de 12 mil alertas de bloqueio até esta quarta-feira. Projeto importante do Ministério da Justiça, o app também já conta com mais 1,2 milhão de acessos usuários e quase 950 mil telefones cadastrados, além de 870 mil pessoas de confiança registradas.

Segundo a pasta, 43% das restrições ocorreram por roubo (4.954) e 31% por furto (3.593). Outros 2.322 bloqueios foram motivados pela perda do aparelho e 571 por outras razões.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Desde a estreia do app, em 19 de dezembro, a data que teve mais restrições registrados foi o dia seguinte, com 1.113 ocorrências. A média diária é de 421 bloqueios.

Estado mais populoso do Brasil, São Paulo lidera o ranking de restrições, com 3.014 registros (mais de um quarto do total), seguido do Rio de Janeiro, com 1.410, da Bahia, com 834, e de Pernambuco, com 831.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP