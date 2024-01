Movimento que promete causar nas eleições municipais em São Paulo, o MBL

praticamente morreu nas 4 cidades da região. Em Americana e Sumaré, ainda existem resquícios da existência do movimento, mas o que se tem é páginas paradas há mais de 3 anos em Americana e há mais de 2 em Sumaré.

As últimas postagens ainda são do período da pandemia e atacavam a inoperância do ex-presidente Bolsonaro e outras atacavam apoios do (hoje) presidente Lula a governos considerados não democráticos na América Latina.

(segue)