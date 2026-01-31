Cemitério da Saudade de Sumaré recadastra sepulturas até 30 de abril

A Prefeitura de Sumaré, por meio da administração do Cemitério da Saudade, está realizando o recadastramento de sepulturas no município. O procedimento deve ser feito até o dia 30 de abril e é obrigatório para todos os cidadãos que adquiriram sepulturas no cemitério.

O objetivo do recadastramento é atualizar o cadastro administrativo, organizar as informações e garantir a regularização das sepulturas, assegurando maior controle, transparência e melhor atendimento à população.

Os responsáveis pelas sepulturas devem comparecer pessoalmente ao Cemitério da Saudade, munidos das informações e documentos necessários para a atualização cadastral. É indispensável informar o número da sepultura e a quadra, além de apresentar documento pessoal com nome e CPF e o comprovante de aquisição da sepultura.

A administração do cemitério reforça a importância de que todos os proprietários realizem o recadastramento dentro do prazo estabelecido, evitando possíveis pendências ou dificuldades futuras relacionadas à regularização dos registros.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Cemitério Administrativo pelo telefone (19) 3873-9887.

