Referência local e nacional, Samu de Hortolândia completa 18 anos

Serviço de urgência e emergência da Prefeitura atinge a “maioridade” neste mês

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência) de Hortolândia enfim chega à “maioridade”. O serviço da Prefeitura completa 18 anos, este mês, sendo considerado referência em âmbitos regional, estadual e nacional.

Dada a importância do atendimento ágil do serviço em situações de urgência e emergência, a Prefeitura tem feito investimentos em melhorias na estrutura do Samu. Prova disso foi a entrega da obra de reforma da central, no ano passado. Na ocasião, a Prefeitura também entregou os novos uniformes para as equipes. A central fica na rua Líbero Badaró, 192, Jardim Santa Rita de Cassia, endereço do serviço desde que foi implantado.

O Samu de Hortolândia foi inaugurado em 23 de janeiro de 2008. Desde então, o coordenador do órgão, Renato Lopes Machado, destaca que o serviço tem sido pioneiro em várias frentes.

“O Samu foi implantado na cidade quatro anos após ser criado pelo governo federal. Hortolândia foi o segundo município da região a ter o serviço”, destaca o coordenador.

SERVIÇO

Ao longo de seus 18 anos, o serviço é considerado referência em âmbitos regional, estadual e nacional. O coordenador atribui esse reconhecimento à qualidade técnica dos profissionais que compõem as equipes.

“Diversos profissionais que já atuaram no Samu de Hortolândia hoje ocupam cargos de importância em órgãos nacionais como Ministério da Saúde e Rede de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Isso mostra que o serviço é importante na formação de profissionais. Muitos desses profissionais também colaboraram na elaboração e na criação de protocolos de atendimento estabelecidos pelo próprio Samu em âmbito nacional”, salienta o coordenador.

Atualmente, o serviço tem em torno de 100 profissionais. Para o atendimento das chamadas, o órgão dispõe de sete ambulâncias. Destas, uma de suporte avançado, três de suporte básico e três de reserva técnica, que são utilizadas quando alguma das outras viaturas está em manutenção, e duas motolâncias. O Samu funciona 24 horas nos sete dias por semana. A população pode acioná-lo pelo número 192.

CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS

Em razão da excelência de seu trabalho, o Samu de Hortolândia tem conquistado reconhecimento para além das fronteiras da cidade e até no cenário internacional.

O serviço recebe solicitações para ministrar capacitações em outras cidades e regiões do país. O Samu fez treinamento de primeiros socorros para as equipes de segurança do presidente Luiz Inácio da Silva, em 2024.

Outra ação importante, também em 2024, foi a capacitação para condutores de motolâncias, que contou com a participação de equipes do Samu de outras cidades da região e de um representante do Ministério da Saúde.

Em âmbito internacional, o serviço foi destaque no 1º Congresso de Medicina de Emergência, em Buenos Aires (Argentina), em 2024. Na ocasião, o Samu apresentou dois casos graves nos quais o atendimento rápido executado pelas equipes foi essencial para salvar as vítimas.

O coordenador ressalta o pioneirismo do serviço em ministrar capacitações sobre primeiros socorros para equipes de escolas municipais. As formações são feitas no âmbito da lei federal 13.722, mais conhecida como Lei Lucas. Desde então, o serviço capacitou mais de 10.000 profissionais de Educação.

Com foco em orientação e prevenção, o Samu de Hortolândia também ministra capacitações para a população, entidades e empresas. Um exemplo foi o treinamento para as equipes de trabalhadores que atuam na obra do viaduto sobre a linha férrea, na região da Vila Real, no ano passado. Outra atividade importante que o serviço realiza são simulados.

Dada a localização estratégica da cidade, o coordenador explica que o Samu também atende chamadas de ocorrências em rodovias importantes que margeiam a cidade.

