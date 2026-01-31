Corinthians e Flamengo decidem este domingo em Brasília às 18h na SuperCopa do Brasil. Os dois estrearam mal no Brasileirão com derrota no meio de semana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No que depender das principais plataformas de apostas, como 7K Bet, Vera Bet, Cassino Bet, Casa de Apostas, 1Pra1, Luckbet, GingaBet e Start Bet, o favorito para vencer a Supercopa é o Flamengo, com odds médias de 1,77 para a vitória do Rubro-Negro, contra 4,52 do Timão.



Esta será a segunda vez que Flamengo e Corinthians se enfrentam na final da competição. Em 1991, as equipes duelaram pelo título da Supercopa, em que o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Neto, e se sagrou campeão. Após 35 anos, os times voltam a se encontrar na final.

Em 1992, a Supercopa passou por um hiato, voltando a ser disputada em 2020. Desde a volta da competição, o Rubro-Negro disputou cinco finais, vencendo em três oportunidades (2020, 2021 e 2025), a última edição do torneio disputada pelo Timão foi justamente a de 1991.

No retrospecto entre as equipes, quem leva a melhor são os cariocas, com 156 partidas disputadas, 66 vitórias do Flamengo, 34 empates e 56 triunfos do Corinthians. No confronto, o Timão já marcou 219 gols, enquanto o Urubu balançou as redes 241 vezes.

Em busca do seu quarto título da Supercopa, o Flamengo ainda está tentando ter ritmo de jogo. Na primeira rodada do Brasileirão, o time foi derrotado pelo São Paulo por dois a um, enquanto no Campeonato Carioca, a equipe de Filipe Luís está na zona de rebaixamento, ocupando a quinta colocação no grupo B. Nos últimos cinco jogos, o Rubro-Negro soma quatro derrotas e uma vitória, sobre o Vasco no Estadual.

Mesmo em fase ruim, o Urubu busca encontrar estabilidade na temporada e ampliar sua galeria de títulos. Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Flamengo aposta em grandes nomes do seu elenco para sair vitorioso. A esperança de gols da equipe passa pelos pés de Pedro e Arrascaeta, peças fundamentais do ataque montado por Filipe Luís.

Corinthians bem nas Copas

Já o Corinthians vive instabilidade na temporada, procurando sua melhor forma. A equipe paulista procura levantar sua segunda taça da Supercopa. No início do Brasileirão, o Timão foi derrotado pelo Bahia, na Vila Belmiro, por dois a um, enquanto no Campeonato Paulista, o time ocupa a quarta colocação. Nos últimos cinco jogos, acumulou uma vitória, dois empates e duas derrotas.

A equipe comandada por Dorival Júnior quer sair do momento irregular, melhorar o desempenho que vem sendo apresentado e conquistar o bi da competição. O atual campeão da Copa do Brasil aposta no seu trio de ataque para decidir a partida, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay vão a campo como os principais jogadores da equipe Alvinegra.

Para a final, o Flamengo segue sem contar com Danilo, Ayrton Lucas, Saúl e De La Cruz, lesionados. Luiz Araújo é dúvida para a partida, após sentir dores musculares no último jogo. Pelo outro lado, o Corinthians não terá à disposição o zagueiro Cacá, lesionado, e o volante José Martinez, que segue com problemas de passaporte na Venezuela.

Leia + sobre esportes