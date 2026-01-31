DAE reforça sistema de tratamento de esgoto da ETE Toledos II

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste adquiriu novos sopradores de alta potência para ampliar a eficiência operacional da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos II, localizada na área rural do município, próxima ao bairro Beira Rio.

O investimento total foi de R$ 312 mil, com recursos próprios da autarquia.

Os equipamentos são fundamentais para o método de lodos ativados, um dos sistemas de tratamento mais eficientes do mundo.

Na prática, os sopradores funcionam como os ativadores do processo de tratamento do esgoto, pois bombeiam oxigênio em abundância para dentro dos tanques para super alimentar as bactérias e microrganismos que decompõem os resíduos orgânicos.

A modernização do sistema traz ganhos significativos para a operação técnica e para o meio ambiente, ao otimizar o desempenho biológico do tratamento e tornar o processo mais eficiente. Os novos sopradores também contribuem para a redução de ruídos e odores, além de evitar o acúmulo de resíduos no fundo dos tanques, assegurando que o efluente tratado e devolvido ao Rio Piracicaba — corpo receptor da estação — atenda aos mais rigorosos padrões ambientais.

Responsável pelo tratamento de grande parte do esgoto coletado no município, a ETE Toledos II opera atualmente com vazão média de 250 litros por segundo. A unidade é referência em sustentabilidade, sendo pioneira no uso de água de reuso, que passa por desinfecção interna e é utilizada em diferentes processos da própria estação, contribuindo para a preservação da água potável.

O investimento reforça o planejamento estratégico do DAE para manter Santa Bárbara d’Oeste em posição de destaque nos indicadores de saneamento básico e preservação ambiental da região.

