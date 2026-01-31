imagem ilustrativa

Um homem é acusado de dar 4 tiros no vizinho no jardim Nossa Senhora de Fátima, popular bairro Profilurb em Americana na sexta-feira. A vítima passa bem e não relatou qual seriam as causas. O acusado de ser autor dos disparos fugiu de casa em um Ford Fiesta mas o carro não deixou a cidade.

Os dois moram na av Henrique Roberto Guilherme A Brenchmacher. O caso foi atendido pela Gama (Guarda Municipal) que narrou o que se segue.

Ataque e vítima levou 4 tiros

Por solicitação do controle/C.S.I., a equipe da Gama/Romu deslocou ao local. Onde segundo solicitação, momentos antes o morador identificado posteriormente como J. após ter sua residência invadida pelo vizinho, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, sendo três nas costas, região da escapula e um na mão esquerda.

O autor segundo o J, seria o morador da casa vizinha. A equipe juntamente com a equipe de inspetoria fez contato no imóvel com a sra G. F que franqueou a averiguação e diligências no interior do imóvel.

Durante as diligências foi possível a qualificação do autor e o veículo que o mesmo se evadiu, sendo o veículo um Ford/Fiesta ano e modelo 2004 na cor prata, em pesquisa no sistema SENTRY/muralha digital constou que o veículo não deixou a cidade.

Realizado patrulhamento com vistas, porém sem êxito. Vítima socorrida ao hospital municipal pela equipe do SAU/192.