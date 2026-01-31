Alunos de Santa Bárbara vivenciam ciência interativa no Museu Catavento

Alunos do 3º ano da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste participaram nesta quarta (28) e quinta-feira (29) de visitas educativas ao projeto “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, instalado na Praça Central. A iniciativa proporcionou às crianças uma experiência prática e interativa de aprendizagem, unindo ciência, curiosidade e diversão.

As atividades envolveram estudantes das Emefeis Profª Ruth Garrido Roque e Antonia Fagnoli Furlan, nos períodos da manhã e da tarde. O deslocamento das turmas foi organizado pela Secretaria de Educação. Nesta sexta-feira será a vez dos educandos da Emefei Professora Gessi Terezinha B. Carneiro, totalizando mais de 130 alunos atendidos.

Montado dentro de uma carreta, o Museu Catavento apresenta um circuito de aproximadamente 25 minutos com nove experiências interativas nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. Durante a visita, os alunos puderam gerar energia pedalando, explorar sons da natureza, compreender conceitos científicos de forma prática. A reação dos alunos evidenciou o sucesso da ação na cidade, com envolvimento, curiosidade e entusiasmo ao longo de todo o percurso.

Carreta

Aberta à população, a carreta ficará estacionada até sábado, dia 31, na Praça Central das 8h30 às 17h30, com o último grupo entrando até as 17 horas, com entrada gratuita. A ação é resultado de parceria entre a Catavento Cultural e Educacional – Organização Social de Cultura e o Município de Santa Bárbara d’Oeste, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, e conta ainda com patrocínio da Shell, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O projeto integra o programa CultSP na Estrada, voltado à interiorização da cultura e à ampliação do acesso ao conhecimento científico em diferentes regiões do estado. O circuito interno atende grupos de até 20 pessoas por sessão, sempre acompanhados por educadores. A carreta possui estrutura acessível e o público-alvo inclui visitantes espontâneos e grupos agendados.

Serviço:

Museu Catavento: Ciência que vai até você

De 28 a 31 de janeiro (quarta a sábado)

Visitação: das 8h30 às 17h30 (última entrada às 17h)

Oficinas: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h

Local: Praça Central | Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sem necessidade de inscrição prévia

Entrada gratuita

