Serviços de zeladoria são realizados em diversas regiões de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou, ao longo desta semana, diversos serviços de zeladoria em bairros do município. Em razão do período chuvoso, as ações foram intensificadas para garantir a manutenção dos espaços públicos.

As equipes de capinação e limpeza atuaram nas avenidas Isaías Romano, Monte Castelo, Francisco Cruz e Laerson Andia; nas ruas Hermosa Baruque Murbach, Polônia e Dona Margarida; além do Parque dos Ipês, da Praça Central, da Praça Tio Zica, do Terminal Urbano Central, de áreas dos bairros Residencial Rochelle, Dona Margarida, Parque Zabani e Santa Rita, da Usina Santa Bárbara e do entorno dos Prontos-socorros Afonso Ramos e Edison Mano.

Os serviços de conservação de estradas foram executados no acesso e em vias do bairro Beira Rio; nas ruas Celso Arruda Ribeiro e Aderito Pereira da Silva, no Glebas Califórnia; nas ruas Gustavo Ribeiro Escobar, Joaquim Pereira de Arruda Neto, Maria M. Furlan, Elvira Angolini e Santa Luzia, no bairro Cruzeiro do Sul; e nas ruas Osório Ganeo e Pedro Orlando Fornel, no Recreio Paraíso.

As ações de zeladoria são realizadas diariamente em todas as regiões da cidade, conforme cronograma estabelecido pelas secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços.

