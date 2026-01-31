Leoncine quer mais câmeras vigiando ginásio de esportes do Ipiranga

Leia + sobre política regional

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a instalação de câmeras de videomonitoramento no ginásio municipal de esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga.

No documento, o parlamentar informa que já havia indicado a necessidade de reforço na segurança do local em março de 2025, relatando ocorrências de uso indevido do espaço, e cita como exemplo positivo a recente medida anunciada para a praça de esportes do Jardim São Pedro, que receberá sistema de alarmes e câmeras com um investimento de cerca de R$ 14 mil.

“Vimos que a prefeitura investiu na segurança do ginásio do São Pedro com um custo acessível e resultado imediato. O Aristides Pisoni tem um fluxo intenso de atletas e famílias, além de um projeto de ginástica de referência, e não pode ficar desprotegido. Queremos a mesma atenção e agilidade para garantir a segurança no Ipiranga”, cobra Lucas Leoncine.

Ainda no requerimento, o vereador argumenta que o baixo custo comprova o excelente custo-benefício da ação e questiona se há estudo ou projeto em andamento para levar a tecnologia ao Jardim Ipiranga, qual seria o cronograma de execução e se outros espaços esportivos também serão contemplados. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (03). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP