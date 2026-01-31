Aposta da Meta como microblog, o Threads consolidou-se como principal concorrente do X (antigo Twitter), superando-o em usuários ativos diários em dispositivos móveis no fim de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Impulsionado pela integração com o Instagram, o Threads oferece uma experiência de texto focada em conversas, permitindo posts de até 500 caracteres, fotos e vídeos.

Diferenças Chave em favor do Threads

Crescimento: Superou o X em número de usuários ativos diários no mundo em outubro de 2025, alcançando 137 milhões contra 128,1 milhões da plataforma de Elon Musk.

Integração: É integrado ao Instagram, facilitando a criação de conta e o compartilhamento de conteúdo.

Recursos: Diferentemente do X, o microblog da Meta inicialmente não possuía mensagens diretas (DM) ou hashtags, focando mais no feed algorítmico.

Conteúdo: Permite postagens de até 500 caracteres, além de vídeos de até 5 minutos e links.

Moderação: A plataforma busca evitar mensagens de ódio e foca em conversas mais moderadas.

Embora o X tenha uma presença mais antiga e estabelecida com recursos como “Espaços” e buscas em tempo real, o Threads cresceu significativamente, atraindo usuários pela facilidade de conexão e interface familiar, com usuários do Instagram, superando o X em termos de usuários diários em alguns relatórios.

Leia + sobre tecnologia e ciência